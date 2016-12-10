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25 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от крупного поражения в матче с «Олимпиакосом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты казанского УНИКСа в гостевом матче 11-го тура регулярного сезона Евролиги проиграли греческому «Олимпиакосу».

Встреча, прошедшая в пятницу в Пирее, завершилась со счетом 88:59 в пользу хозяев паркета. В составе гостей 25 очков набрал американский защитник Кит Лэнгфорд.

Таким образом, УНИКС потерпел восьмое поражение в турнире и остался на последнем, 16-м месте в таблице. У «Олимпиакоса» теперь семь побед. Он идет четвертым. Лидирует московский ЦСКА, который выиграл 10 матчей из 11.

15 декабря УНИКС в Казани сыграет с испанской «Басконией».

Матч

Олимпиакос - УНИКС - 88:59

Состав

Олимпиакос: Грин (15), Лойески (15), Папаниколау (12), Принтезис (11), Спанулис (10)

УНИКС: Лэнгфорд (25)

Место и дата

09 декабря 22:45, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция

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