25 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от крупного поражения в матче с «Олимпиакосом»
Баскетболисты
казанского УНИКСа в гостевом матче 11-го тура регулярного сезона Евролиги
проиграли греческому «Олимпиакосу».
Встреча,
прошедшая в пятницу в Пирее, завершилась со счетом 88:59 в пользу хозяев
паркета. В составе гостей 25 очков набрал американский защитник Кит Лэнгфорд.
Таким
образом, УНИКС потерпел восьмое поражение в турнире и остался на последнем,
16-м месте в таблице. У «Олимпиакоса» теперь семь побед. Он идет четвертым.
Лидирует московский ЦСКА, который выиграл 10 матчей из 11.
15 декабря УНИКС в Казани сыграет с испанской «Басконией».
Матч
Олимпиакос - УНИКС - 88:59
Состав
Олимпиакос: Грин (15), Лойески (15), Папаниколау (12), Принтезис (11), Спанулис (10)
УНИКС: Лэнгфорд (25)
Место и дата
09 декабря 22:45, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция
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