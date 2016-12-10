Евгения Медведева установила мировой в короткой программе в финале Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при во французском Марселе, превзойдя достижение японки Мао Асады.

Действующая чемпионка мира и Европы Медведева, выигравшая в прошлом году финал Гран-при, получила от судей за прокат 79,21 балла.

Предыдущий мировой рекорд (78,66 балла) был установлен японкой в 2014 году.