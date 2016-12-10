Алексей «Solo» Березин: «Я очень расстроен нашим выступлением, но уверен, что мы извлечём серьезный урок»

Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью CyberSport.ru поделился эмоциями после четвертьфинального матча против Evil Geniuses.



«Мы играли очень скованно. Не считаю, что в первой карте у EG был прямо «аутдрафт». Просто в более спокойной атмосфере мы наверняка бы пришли в хард к Morphling, одному из самых слабых лейнеров на низких уровнях, если вообще не самому слабому, даблой Weaver + Slardar или же вообще триплой с Ancient Apparition. Лейнинг был отыгран нами процентов на 50 возможностей нашего пика — в этом всё дело. Так как мы не оказали давления на их сейфлейн, у Io было пространство для помощи Ursa в миде. Ursa против DK — это примерно равный матчап, но с помощью Io для DK всё становится гораздо хуже. В общем, первая и, наверное, самая большая ошибка — это играть от своей лёгкой (мы делили опыт на троих, что сильно оттягивало 6 уровень Apparition). Мы не смогли помочь DK на миде и не смогли напрячь в топе. Даже при всём этом у нас были неплохие шансы выиграть подчистую тимфайт на Рошане, но мы смогли разменять его всего лишь на Treant Protector. Я думаю, игра строилась бы совершенно по другому сценарию, сыграй мы нашим пиком более осознанно.



Во второй игре сюрпризом для нас стал бан Enchantress пятым героем и «инстапик» Chen. Мы сами хотели сыграть Chen, и на драфте всё для этого было готово. EG очень грамотно прочитали эту ситуацию, но мы смогли быстро сориентироваться и взять Doom, который в свою очередь сильно мешает разгону Chen. У нас был отличный драфт, и мы были уверены в его силе на любой стадии игры. Думаю, давление турнира сыграло с нами злую шутку и мы не смогли хладнокровно закончить вторую игру в свою пользу. Очень много ошибок было с нашей стороны в микромоментах, и всё свелось к ситуации, где у кор-героев обеих команд нет байбеков. В такой игре с Alchemist всё развивалось очень быстро, и мы не справились с напряжением. В тот момент, когда я уже шёл с «гемом» к команде, мы попали под атаку EG на их же варде под своей базой — это было ужасно. В ситуации, когда байбеков нет ни у одной команды, ни у другой, выигрывает тот, кто нападает первым.



EG — очень сильная и стабильная команда. Встретить её во втором раунде было очень неприятно. Я очень расстроен нашим выступлением, но уверен, что мы извлечём серьезный урок из этих двух bo3 на сцене «мейджора». Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку в последние несколько недель, во время подготовки к турниру и во время самого «мейджора», — сказал Алексей.



Напомним, что в четвертьфинальном матче Evil Geniuses обыграла российский коллектив Virtus.pro со счетом 2:0.



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