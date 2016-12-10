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Медведева после короткой программы захватила лидерство в Финале Гран-при

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство в финале Гран-при во французском Марселе после исполнения короткой программы, в которой россиянка установила новый мировой рекорд.

Действующая чемпионка мира и Европы Медведева, выигравшая в прошлом году финал Гран-при, получила от судей за прокат 79,21 балла. Второй после короткой программы идет канадка Кейтлин Осмонд (75,54 балла), третьей – серебряный призер чемпионата мира 2015 года японка Сатоко Мияхара (74,64).

Следом расположились еще три россиянки: бронзовая медалистка прошлогодних чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая (73,29 балла) занимает четвертое место, Елена Радионова (68,98) – пятое, Мария Сотскова (65,74) – шестое.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.

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