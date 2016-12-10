Медведева после короткой программы захватила лидерство в Финале Гран-при
Российская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство
в финале Гран-при во французском Марселе после исполнения короткой программы, в
которой россиянка установила новый мировой рекорд.
Действующая чемпионка мира и Европы Медведева, выигравшая в
прошлом году финал Гран-при, получила от судей за прокат 79,21 балла. Второй
после короткой программы идет канадка Кейтлин Осмонд (75,54 балла), третьей –
серебряный призер чемпионата мира 2015 года японка Сатоко Мияхара (74,64).
Следом расположились еще три россиянки: бронзовая медалистка
прошлогодних чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая (73,29 балла) занимает
четвертое место, Елена Радионова (68,98) – пятое, Мария Сотскова (65,74) –
шестое.
Произвольную программу фигуристки представят в субботу.