Евгений Трефилов: По итогам матча с норвежками кого-нибудь принесем в жертву
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений
Трефилов заявил, что после поражения от норвежек в матче предварительного этапа
чемпионата Европы принесет кого-нибудь в жертву.
«Неплохая получилась
игра. Мы допустили очень много потерь, они и повлияли на результат игры. Будем
разбираться, почему мы так проиграли норвежкам. Кого-нибудь принесем в жертву
по итогам этого матча», - приводит «Р-Спорт» слова Трефилова.
В пятницу сборная России
проиграла команде Норвегии со счетом 21:23 в заключительном матче
предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Россиянки
вышли в основной раунд турнира, который пройдет 10-14 декабря.
В основном раунде, по итогам
которого определятся полуфиналистки чемпионата Европы, новыми соперницами
сборной России по второй группе станут команды Дании, Чехии и Венгрии.