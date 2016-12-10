Евгений Трефилов: По итогам матча с норвежками кого-нибудь принесем в жертву

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что после поражения от норвежек в матче предварительного этапа чемпионата Европы принесет кого-нибудь в жертву.

«Неплохая получилась игра. Мы допустили очень много потерь, они и повлияли на результат игры. Будем разбираться, почему мы так проиграли норвежкам. Кого-нибудь принесем в жертву по итогам этого матча», - приводит «Р-Спорт» слова Трефилова.

В пятницу сборная России проиграла команде Норвегии со счетом 21:23 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Россиянки вышли в основной раунд турнира, который пройдет 10-14 декабря.

В основном раунде, по итогам которого определятся полуфиналистки чемпионата Европы, новыми соперницами сборной России по второй группе станут команды Дании, Чехии и Венгрии.