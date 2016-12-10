Евгения Медведева: Мировой рекорд в финале Гран-при – еще один шаг вперед

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что мировой рекорд, установленный в короткой программе в финале Гран-при в Марселе, является для нее еще одним шагом вперед.

«Думаю, мое сегодняшнее выступление было хорошим. Я так рада установить мировой рекорд. Но это не было моей целью, я просто хотела откатать (программу) чисто и получить удовольствие. Про мировой рекорд я знала, но только потому что (на этапе Гран-при) во Франции мне не хватило до рекорда 0,14 балла. Я примерно знала, где он находится, и сразу поняла, что установила его. Для меня это, скорее, еще один шаг вперед. Этот факт просто добавляет мне уверенности в себе», - приводит слова Медведевой «Р-Спорт», ссылаясь на официальный аккаунт Международного союза конькобежцев в Facebook.

Медведева, победительница прошлогоднего финала Гран-при, в короткой программе в пятницу набрала 79,21 балла и установила новый мировой рекорд, улучшив достижение японки Мао Асады 2014 года.