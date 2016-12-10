Евгения Медведева: Мировой рекорд в финале Гран-при – еще один шаг вперед
Российская
фигуристка Евгения Медведева призналась, что мировой рекорд, установленный в
короткой программе в финале Гран-при в Марселе, является для нее еще одним шагом вперед.
«Думаю,
мое сегодняшнее выступление было хорошим. Я так рада установить мировой рекорд.
Но это не было моей целью, я просто хотела откатать (программу) чисто и
получить удовольствие. Про мировой рекорд я знала, но только потому что (на
этапе Гран-при) во Франции мне не хватило до рекорда 0,14 балла. Я примерно
знала, где он находится, и сразу поняла, что установила его. Для меня это,
скорее, еще один шаг вперед. Этот факт просто добавляет мне уверенности в
себе», - приводит слова Медведевой «Р-Спорт», ссылаясь на официальный
аккаунт Международного союза конькобежцев в Facebook.
Медведева,
победительница прошлогоднего финала Гран-при, в короткой программе в пятницу
набрала 79,21 балла и установила новый мировой рекорд, улучшив достижение
японки Мао Асады 2014 года.