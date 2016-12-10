Российские гандболистки в основном раунде ЧЕ сыграют с командами Чехии, Венгрии и Дании
Женская
сборная России по гандболу, пробившаяся в основной раунд чемпионата Европы в
Швеции, сыграет в одной группе с командами Чехии, Дании и Венгрии.
В пятницу
сборная России проиграла норвежкам в группе D предварительного раунда ЧЕ со
счетом 21:23 и с двумя очками заняла в квартете третье место, которое дает
право на выход в основной раунд. С первого места вышли норвежки (шесть очков),
вторыми стали румынки (четыре очка). Эти команды, как и сборная России,
встретятся в группе 2 с датчанками (первое место в группе С, шесть очков),
чешками (второе место, два очка) и венгерками (третье место, два очка).
Перед
стартом основного раунда в группе 2 команды Дании и Норвегии имеют по четыре
очка, сборные Румынии и Чехии - по два, России и Венгрии - ноль.
Российские
гандболистки 11 декабря сыграют с чешками, 13-го – с датчанками, а 14-го – с венгерками.
Напомним,
что по итогам основного раунда чемпионата Европы определятся полуфиналисты
турнира.