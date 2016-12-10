Российские гандболистки в основном раунде ЧЕ сыграют с командами Чехии, Венгрии и Дании

Женская сборная России по гандболу, пробившаяся в основной раунд чемпионата Европы в Швеции, сыграет в одной группе с командами Чехии, Дании и Венгрии.

В пятницу сборная России проиграла норвежкам в группе D предварительного раунда ЧЕ со счетом 21:23 и с двумя очками заняла в квартете третье место, которое дает право на выход в основной раунд. С первого места вышли норвежки (шесть очков), вторыми стали румынки (четыре очка). Эти команды, как и сборная России, встретятся в группе 2 с датчанками (первое место в группе С, шесть очков), чешками (второе место, два очка) и венгерками (третье место, два очка).

Перед стартом основного раунда в группе 2 команды Дании и Норвегии имеют по четыре очка, сборные Румынии и Чехии - по два, России и Венгрии - ноль.

Российские гандболистки 11 декабря сыграют с чешками, 13-го – с датчанками, а 14-го – с венгерками.

Напомним, что по итогам основного раунда чемпионата Европы определятся полуфиналисты турнира.