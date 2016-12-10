«Малага» и «Гранада» сыграли вничью
Футболисты «Малаги» в домашнем матче 15-го тура чемпионата
Испании сыграли вничью с «Гранадой».
Встреча, прошедшая в пятницу в Малаге на стадионе
«Ла-Росаледа», завершилась со счетом 1:1. В первом тайме Игнасио Камачо вывел
хозяев вперед, а во втором – Артем Кравец принес гостям ничью.
Таким образом, «Малага» набрала 21 очко и вышла на восьмое
место в турнирной таблице. У «Гранады» стало девять очков. Она по-прежнему
находится в зоне вылета, занимая 19-е место.
В матчах следующего тура «Малага» 17 декабря в гостях сыграет с «Севильей», а «Гранада» в этот день примет «Реал Сосьедад».
Матч
Голы
Камачо 24 (1:0). Кравец 82 (1:1).
Состав
Малага: Бойко, Торрес, Вильянуэва, Росалес, Льоренте, Хуанпи (Дуда, 64), Карлос, Камачо, Форналс, Онтиверос, Рамирес
Гранада: Очоа, Сонье, Тито (Куэнка, 73), Ломбан, Силва Г., Бога, Сампер, Агбо (Буэно, 60), Карсела-Гонсалес (Понсе, 68), Перейра, Кравец
Предупреждения:
Торрес, 43; Форналс, 46; Вильянуэва, 90 - Тито, 27; Агбо, 47; Сонье, 62; Куэнка, 74; Ломбан, 87
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
09 декабря 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция