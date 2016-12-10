«Малага» и «Гранада» сыграли вничью

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Гранадой».

Встреча, прошедшая в пятницу в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 1:1. В первом тайме Игнасио Камачо вывел хозяев вперед, а во втором – Артем Кравец принес гостям ничью.

Таким образом, «Малага» набрала 21 очко и вышла на восьмое место в турнирной таблице. У «Гранады» стало девять очков. Она по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 19-е место.

В матчах следующего тура «Малага» 17 декабря в гостях сыграет с «Севильей», а «Гранада» в этот день примет «Реал Сосьедад».