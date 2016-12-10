«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» голов не забили

Футболисты «Айнтрахта» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Хоффенхаймом».

Встреча, прошедшая в пятницу во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена», завершилась без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, обе команды продлили беспроигрышные серии. «Айнтрахт» не проигрывает в восьми последних встречах бундеслиги, а «Хоффенхайм» - до сих пор не проиграл ни разу.

У «Хоффенхайма» стало 26 очков. Он занимает четвертое место. У «Айнтрахта» стало также 26 очков. Он идет пятым.

В матчах следующего тура «Айнтрахт» 17 декабря в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Хоффенхайм» 16 декабря примет «Боруссию» из Дортмунда.