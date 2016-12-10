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«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» голов не забили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Айнтрахта» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Хоффенхаймом».

Встреча, прошедшая в пятницу во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена», завершилась без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, обе команды продлили беспроигрышные серии. «Айнтрахт» не проигрывает в восьми последних встречах бундеслиги, а «Хоффенхайм» - до сих пор не проиграл ни разу.

У «Хоффенхайма» стало 26 очков. Он занимает четвертое место. У «Айнтрахта» стало также 26 очков. Он идет пятым.

В матчах следующего тура «Айнтрахт» 17 декабря в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Хоффенхайм» 16 декабря примет «Боруссию» из Дортмунда.

Матч

Айнтрахт - Хоффенхайм - 0:0

Состав

Айнтрахт: Градечки, Очипка, Абрахам, Вальехо, Чендлер, Маскарель, Фабиан (Гачинович, 90), Хусти (Эктор, 85), Хасебе, Сеферович (Ребич, 61), Майер

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек (Цубер, 73), Тольян, Зюле Н., Хюбнер, Фогт, Полански (Швеглер, 84), Рупп, Амири, Вагнер, Крамарич (Ют, 60)

Предупреждения:

Фабиан, 52; Чендлер, 73; Маскарель, 77; Очипка, 82; Ребич, 87 - Полански, 68; Ют, 82; Вагнер, 88

Удаления:

Чендлер, 84 - нет

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

09 декабря 22:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

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