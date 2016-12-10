«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» голов не забили
Футболисты «Айнтрахта» в домашнем матче 14-го тура
чемпионата Германии сыграли вничью с «Хоффенхаймом».
Встреча, прошедшая в пятницу во Франкфурте на стадионе
«Коммерцбанк-Арена», завершилась без забитых мячей – 0:0.
Таким образом, обе команды продлили беспроигрышные серии. «Айнтрахт»
не проигрывает в восьми последних встречах бундеслиги, а «Хоффенхайм» - до сих
пор не проиграл ни разу.
У «Хоффенхайма» стало 26 очков. Он занимает четвертое место.
У «Айнтрахта» стало также 26 очков. Он идет пятым.
В матчах следующего тура «Айнтрахт» 17 декабря в гостях сыграет с «Вольфсбургом», а «Хоффенхайм» 16 декабря примет «Боруссию» из Дортмунда.
Матч
Айнтрахт - Хоффенхайм - 0:0
Состав
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Абрахам, Вальехо, Чендлер, Маскарель, Фабиан (Гачинович, 90), Хусти (Эктор, 85), Хасебе, Сеферович (Ребич, 61), Майер
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек (Цубер, 73), Тольян, Зюле Н., Хюбнер, Фогт, Полански (Швеглер, 84), Рупп, Амири, Вагнер, Крамарич (Ют, 60)
Предупреждения:
Фабиан, 52; Чендлер, 73; Маскарель, 77; Очипка, 82; Ребич, 87 - Полански, 68; Ют, 82; Вагнер, 88
Удаления:
Чендлер, 84 - нет
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
09 декабря 22:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция