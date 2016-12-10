Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале»
Бывший вратарь сборной России и московского «Динамо»
Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале», информирует
«Спортфакт».
По данным источника, 33-летний голкипер
подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в
Турции. Также в декабре – январе клуб подпишет контракты еще с семью новичками,
вопросы об условиях трансферов которых решатся в ближайшие дни.
Напомним, что последним клубом Габулова было
московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета
команды из РФПЛ по итогам сезона-2015/16.
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