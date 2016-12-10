Бывший вратарь сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале», информирует «Спортфакт».

По данным источника, 33-летний голкипер подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции. Также в декабре – январе клуб подпишет контракты еще с семью новичками, вопросы об условиях трансферов которых решатся в ближайшие дни.

Напомним, что последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды из РФПЛ по итогам сезона-2015/16.