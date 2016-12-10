День в истории. Анатолию Тарасову исполнилось бы 98 лет

10 декабря 2016 года исполнилось бы 98 лет прославленному тренеру, патриарху советского хоккея Анатолию Тарасову.

Анатолий Владимирович - советский хоккеист, футболист, а также тренер по данным видам спорта. заслуженный мастер спорта СССР (1949 год) и заслуженный тренер СССР (1956 год).

Анатолий Тарасов с 1947 по 1975 год был старшим тренером хоккейного ЦСКА. За это время армейская команда 18 раз становилась чемпионом страны (1948-1950, 1955-1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973).

В 1958-1960 - старший тренер сборной СССР по хоккею с шайбой.

В 1961-1972 - тренер сборной СССР, работал в паре с Аркадием Чернышевым, который являлся старшим тренером. Этот тандем добился впечатляющего рекорда – в течение девяти лет подряд сборная СССР под их руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах.

В 1974 году Анатолия Владимирович был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Анатолий Тарасов - лауреат международной премии Уэйна Гретцки, вручаемой Залом хоккейной славы НХЛ людям, которые внесли выдающийся вклад в развитие хоккея.

Анатолий Тарасов воспитал несколько десятков неоднократных чемпионов мира и Олимпийских игр. Среди них Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Борис Михайлов, Владислав Третьяк, Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Александр Альметов, Константин Локтев, Борис Александров, Владимир Петров и другие мастера отечественного хоккея.