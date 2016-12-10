Владлена Бобровникова: Норвежки обыграли нашу команду за счет быстрой игры
Игрок сборной России по гандболу Владлена
Бобровникова считает, что норвежская команда превзошла россиянок в матче
чемпионата Европы за счет быстрых действий.
«Это женский гандбол. Когда одна команда
ведет с комфортным преимуществом, не всегда удается сохранить этот задел.
Норвежки играют в очень быстрый гандбол. Если мы делаем ошибку в нападении, они
тут же приносят гол в наши ворота. Это очень опасный соперник. Они очень хорошо
держат мяч, гоняют зону», - приводит «Р-Спорт» слова Бобровниковой.
В пятницу сборная России уступила команде
Норвегии со счетом 21:23 в заключительном матче предварительного раунда
чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Россиянки вышли в основной раунд
турнира, который пройдет 10-14 декабря.
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