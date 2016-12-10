Владлена Бобровникова: Норвежки обыграли нашу команду за счет быстрой игры

Игрок сборной России по гандболу Владлена Бобровникова считает, что норвежская команда превзошла россиянок в матче чемпионата Европы за счет быстрых действий.

«Это женский гандбол. Когда одна команда ведет с комфортным преимуществом, не всегда удается сохранить этот задел. Норвежки играют в очень быстрый гандбол. Если мы делаем ошибку в нападении, они тут же приносят гол в наши ворота. Это очень опасный соперник. Они очень хорошо держат мяч, гоняют зону», - приводит «Р-Спорт» слова Бобровниковой.

В пятницу сборная России уступила команде Норвегии со счетом 21:23 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Россиянки вышли в основной раунд турнира, который пройдет 10-14 декабря.