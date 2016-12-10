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Digital Chaos вышла в полуфинал The Boston Major 2016

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Американская команда Digital Chaos вышла в полуфинал The Boston Major 2016.

В четвертьфинальном матче DC победила канадский коллектив Team NP со счетом 2:0.

Team NP заняла 5-8 место и покинула турнир. Digital Chaos в полуфинале сыграет с победителем пары AD Finem - LGD.Forever Young.

LAN-финал The Boston Major 2016 пройдет до 10 декабря. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов.

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