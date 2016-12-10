Рекорд Медведевой, поражение гандболисток и три голевых паса Тарасенко. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1. Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Вашингтону» - 1:4. Два голевых паса в составе победителей отдал Дмитрий Орлов, а один – Евгений Кузнецов. Александр Овечкин и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

2. «Сент-Луис» в гостях одолел «Нью-Джерси» - 4:1. Впечатляющий матч в составе победителей провел Владимир Тарасенко. Он отыграл 16 минут, нанес восемь бросков, отдал три голевых передачи, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

3. Также выездной победы добился «Коламбус» Сергея Бобровского, который расстроил болельщиков «Детройта» - 4:1. Российский страж ворот в этой игре отразил 32 из 33 бросков в створ.

4. Гандболистки сборной России уступили норвежкам в заключительном матче предварительного раунда на чемпионате Европы в Швеции – 21:23. Дружина Евгения Трефилова, набрав два очка, заняла третье место в группе, но вышла в основной раунд, который пройдет с 10 по 14 декабря.

5. Главный тренер россиянок Евгений Трефилов заявил, что после поражения от норвежек нужно принести кого-нибудь в жертву. «Будем разбираться, почему мы так проиграли норвежкам. Кого-нибудь принесем в жертву по итогам этого матча», - сказал Трефилов.

6. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в финале Гран-при в Марселе в парном катании. Тарасова и Морозов, лидировавшие после короткой программы, в пятницу в произвольной получили за прокат 135,25 балла и с общим итогом по сумме двух программ в 213,85 балла одержали победу. Еще один российский дуэт Наталья Забияко и Александр Энберт (188,32) стал четвертым.

7. Евгения Медведева захватила лидерство в финале Гран-при во французском Марселе после исполнения короткой программы, в которой россиянка установила новый мировой рекорд. Медведева получила от судей за прокат 79,21 балла. Анна Погорилая (73,29 балла) занимает четвертое место, Елена Радионова (68,98) – пятое, а Мария Сотскова (65,74) – шестое. Произвольную программу фигуристки представят в субботу.

8. Евгения Медведева призналась, что мировой рекорд, установленный в короткой программе в финале Гран-при, является для нее шагом вперед. «Я так рада установить мировой рекорд. Но это не было моей целью, я просто хотела откатать (программу) чисто и получить удовольствие», - отметила россиянка.

9. Московский «Локомотив» продолжает переговоры с «Рубином» по поводу перехода полузащитника казанского клуба Магомеда Оздоева. Железнодорожники предлагают за футболиста сборной России три миллиона евро, однако казанский клуб установил цену на два миллиона больше.

10. Кроме того, «Локомотив» ведет переговоры о трансферах двух других бывших игроков – Динияра Билялетдинова и Марата Измайлова. В текущем сезоне 34-летний Измайлов провел 11 матчей за «Краснодар» и забил два мяча. 31-летний Билялетдинов ни разу не появлялся на поле и только трижды попадал в заявку «Рубина» на матчи.

11. Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов может возобновить карьеру в тульском «Арсенале». 33-летний голкипер подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции. Также в декабре – январе клуб подпишет контракты еще с семью новичками.

12. Исполнительный комитет УЕФА решил изменить время начала матчей Лиги чемпионов. Было решено с сезона 2018/2019 начинать матчи каждого игрового дня турнира в разное время - в 19:00 по среднеевропейскому времени (два матча) и 21:00 (шесть матчей), чтобы болельщики смогли увидеть больше футбола. По московскому времени это будет 20:00 и 22:00 до перехода другими европейскими странами на зимнее время, а после него - 21:00 и 23:00, соответственно.

13. Исполнительный комитет УЕФА также решил, что финальный матч Лиги Европы сезона 2017/2018 пройдет в Лионе. Финал будет принимать домашний стадион ФК «Лион» «Стад де Люмьер».

14. Баскетболисты УНИКСа в гостевом матче 11-го тура регулярного сезона Евролиги крупно проиграли греческому «Олимпиакосу» - 59:88. В составе казанцев 25 очков набрал Кит Лэнгфорд. Таким образом, УНИКС потерпел восьмое поражение в турнире и остался на последнем, 16-м месте в таблице.

15. Футболисты «Малаги» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Гранадой» - 1:1. В первом тайме Игнасио Камачо вывел хозяев вперед, а во втором – Артем Кравец принес гостям ничью. Таким образом, «Малага» набрала 21 очко и вышла на восьмое место. У «Гранады» стало девять очков. Она по-прежнему находится в зоне вылета.

16. «Айнтрахт» в стартовом матче 14-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Хоффенхаймом» - 0:0. У обеих команд стало по 26 очков – они по-прежнему идут в группе лидеров. Также «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» продлили свои продолжительные беспроигрышные серии. «Айнтрахт» не проигрывает в восьми последних встречах бундеслиги, а «Хоффенхайм» - до сих пор не проиграл ни разу.

Именинники: 10 декабря исполнилось бы 98 лет прославленному тренеру, патриарху советского хоккея Анатолию Тарасову. Также в этот день отмечает 35-летие бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица.

Цитата дня: «Я бы предложил проверку всех допинговых проб ОИ начиная с 2012 года» (Вячеслав Фетисов).

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