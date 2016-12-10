Евгений Трефилов: Одна опытная гандболистка в конце матча с норвежками сошла с ума
Главный тренер женской сборной России по
гандболу Евгений Трефилов считает, что одна из опытных подопечных «сошла с ума»
в конце матча чемпионата Европы против команды Норвегии.
«У нас ни одного броска нормального не
было издали. Самое паскудное в этой истории то, что в конце игры один очень
опытный наш игрок сошел с ума. Она схватила мяч и бросила, а мы в этот момент
перестроились - два в линию. Норвежек меньше было в этом эпизоде - пять. Нашему
игроку нужно было возить мяч вдоль зоны, как умеют это делать норвежки. У нас
этого не было. Вышла Людмила Постнова и решила отличиться. Дай вспомню
молодость, называется. И зачем это?» – приводит «Р-Спорт» слова Трефилова.
В пятницу сборная России проиграла команде
Норвегии со счетом 21:23 в заключительном матче предварительного раунда
чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Несмотря на поражение, россиянки
вышли в основной раунд турнира, который пройдет 10-14 декабря.