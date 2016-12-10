Сборная России обыграла шведов на Турнире четырех наций

В Тролльхеттане начался Турнир четырех наций с участием мужской национальной сборной России.

Первыми на лед вышли сборные Финляндии и Норвегии. Обе команды только прибыли на запад Швеции, поэтому первая половина первого тайма была сыграна, что называется, «с колес». Затем у финнов стали проходить комбинации и «стандраты» — всего из десяти мячей, отправленных в ворота соперника, четыре подопечные Антти Парвиайнена отправили в сетку после розыгрыша угловых.

Даже в отсутствие капитана и лидера Вилле Аалтонена сборная Суоми добилась разгромной и уверенной победы над командой Игоря Прахта — 10:1. Одним из самых заметных игроков матча, безусловно, стал 20-летний форвард «Эдсбюна» Туомас Мяятя, который имеет все шансы стать «наследником» Сами Лаакконена.

Но главный матч не только пятницы, но и всего турнира, безусловно, состоялся вечером, когда на лед вышли сборные России и Швеции. Хозяева, прибывшие в Тролльхеттан вчера, жаждали победы и к 25-й минуте уверенно повели (5:2), поймав оборону россиян на грубых ошибках. Однако действующие чемпионы мира, выступая на турнире, напомним, без пяти травмированных игроков, сумели выровнить матч и до перерыва сократили разрыв в счете до минимума, а на 48-й секунде второго тайма сравняли результат — 5:5.

Града мячей во второй 45-минутке зрители не увидели — на льду царила равная борьба с взаимными шансами на успех. Шведы своими не воспользовались, четырежды промазав из убойных позиций — в том числе и благодаря Денису Рысеву, сменившему во втором тайме в воротах Романа Черных. И когда, казалось, все завершится «мировой», Максим Ишкельдин за 4 секунды (!) до финального свистка подловил скандинавов на ошибке в их штрафной.

6:5 — важнейшая, в первую очередь, с психологической точки зрения победа обновленной сборной России.

Швеция – Россия – 5:6 (5:4).

Голы: Лефстедт, 6; Эдлунд, 9; Андерссон, 20, 23; Свенск, 25 – Антипов, 17; Иванушкин, 24; Иванов, 33; Бондаренко, 39; Иванушкин, 46; Ишкельдин, 90. Незабитый пенальти: Иванушкин, 8 – вратарь.