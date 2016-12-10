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Вашингтон» обыграл «Баффало», Орлов отдал два голевых паса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Ти Джей Оши, Якуб Врана, Джон Карлсон и Маркус Юханссон. У хозяев отличился Кайл Окпосо.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду 18 минут, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес два броска, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, отдал две голевые передачи, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 17 минут, нанес шесть бросков, совершил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут, нанес три броска, один раз применил силовой прием, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 14 декабря в 04:00 (мск) примет «Лос-Анджелес», а «Вашингтон» 12 декабря в 02:00 (мск) примет «Ванкувер».

Матч

Баффало - Вашингтон - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Бигл), 26:43 (0:1). Врана (Кузнецов, Орлов), 32:39 (0:2 - бол.). Окпосо (О'Райлли Р., Ристолайнен), 52:03 (1:2 - бол.). Карлсон (Бэкстрём, Юханссон), 54:20 (1:3 - бол.). Юханссон (Оши, Орлов), 58:48 (1:4 - п.в.).

Место и дата

10 декабря 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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