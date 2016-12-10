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«Коламбус» одолел «Детройт», Бобровский отразил 32 броска

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински, Лукаш Седлак и Сэм Ганье. У хозяев отличился Дилан Ларкин.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду почти 12 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 32 из 33 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 12 декабря в 02:00 (мск) примет «Филадельфию», а «Коламбус» 11 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Айлендерс».

Матч

Детройт - Коламбус - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы:

Эткинсон 3:08 (0:1 - мен.). Ларкин (Нильсен, Ванек), 24:46 (1:1 - бол.). Дубински (Эткинсон, Савар), 28:34 (1:2). Седлак (Ганье, Нутиваара), 33:30 (1:3). Ганье (Седлак, Джонс), 59:46 (1:4 - п.в.).

Место и дата

10 декабря 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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