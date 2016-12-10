«Коламбус» одолел «Детройт», Бобровский отразил 32 броска
Хоккеисты
«Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Коламбусу».
Встреча, прошедшая
в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
В их составе по шайбе забросили Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински, Лукаш Седлак и Сэм Ганье.
У хозяев отличился Дилан Ларкин.
Российский
защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду почти 12 минут, результативными
действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский вратарь
«Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 32 из 33 бросков в створ.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 12 декабря в 02:00 (мск) примет «Филадельфию», а «Коламбус» 11 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Айлендерс».
Матч
Детройт - Коламбус - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы:
Эткинсон 3:08 (0:1 - мен.). Ларкин (Нильсен, Ванек), 24:46 (1:1 - бол.). Дубински (Эткинсон, Савар), 28:34 (1:2). Седлак (Ганье, Нутиваара), 33:30 (1:3). Ганье (Седлак, Джонс), 59:46 (1:4 - п.в.).
Место и дата
10 декабря 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция