«Коламбус» одолел «Детройт», Бобровский отразил 32 броска

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински, Лукаш Седлак и Сэм Ганье. У хозяев отличился Дилан Ларкин.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду почти 12 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 32 из 33 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 12 декабря в 02:00 (мск) примет «Филадельфию», а «Коламбус» 11 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Айлендерс».