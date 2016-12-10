«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси», Тарасенко оформил ассистентский хет-трик
Хоккеисты
«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги проиграли «Сент-Луису».
Встреча, прошедшая
в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу
гостей. В их составе по шайбе забросили Райан Ривз и Джейден Шварц, а Робби
Фаббри оформил дубль.
Российский нападающий
«Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут, нанес один бросок, схлопотал две минуты
штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский
нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, нанес восемь
бросков, отдал три голевых передачи, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс
два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 12 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Рейнджерс», а «Сент-Луис» 12 декабря в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Миннесотой».
Матч
Нью-Джерси - Сент-Луис - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы:
Фаббри (Тарасенко, Хант), 1:50 (0:1). Ривз (Бродзяк, Петранжело), 25:15 (0:2). Паренто (Холл, Хенрик), 26:36 (1:2). Шварц (Стеен, Тарасенко), 29:42 (1:3 - бол.). Фаббри (Лехтеря, Тарасенко), 51:24 (1:4).
Место и дата
10 декабря 03:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция