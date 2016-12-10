«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси», Тарасенко оформил ассистентский хет-трик

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Райан Ривз и Джейден Шварц, а Робби Фаббри оформил дубль.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут, нанес один бросок, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, нанес восемь бросков, отдал три голевых передачи, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 12 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Рейнджерс», а «Сент-Луис» 12 декабря в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Миннесотой».