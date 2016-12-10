«Миннесота» одержала волевую победу над «Эдмонтоном»

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу хозяев. У гостей в конце первого периода отличился Леон Драйзайтль. На его шайбу точными бросками ответили Мэтт Дамба и Джейсон Цукер. За четыре минуты до конца третьего периода Райан Нюнжент-Хопкинс сравнял счет, а в серии буллитов победный бросок нанес Эрик Стаал.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 12 декабря в 03:00 (мск) примет «Сент-Луис», а «Эдмонтон» 12 декабря в 06:30 (мск) дома сыграет с «Виннипегом».