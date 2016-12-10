«Миннесота» одержала волевую победу над «Эдмонтоном»
Хоккеисты
«Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Эдмонтону».
Встреча, прошедшая
в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась в серии буллитов со
счетом 3:2 в пользу хозяев. У гостей в конце первого периода отличился Леон
Драйзайтль. На его шайбу точными бросками ответили Мэтт Дамба и Джейсон Цукер.
За четыре минуты до конца третьего периода Райан Нюнжент-Хопкинс сравнял счет,
а в серии буллитов победный бросок нанес Эрик Стаал.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 12 декабря в 03:00 (мск) примет «Сент-Луис», а «Эдмонтон» 12 декабря в 06:30 (мск) дома сыграет с «Виннипегом».
Матч
Миннесота - Эдмонтон - 3:2 Б. (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Драйзайтль (Пульо, Питлик), 19:04 (0:1). Дамба (Поминвилль, Нидеррайтер), 24:26 (1:1). Цукер (Гранлунд), 41:19 (2:1). Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Клефбом), 55:21 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Стаал - 3:2.
Место и дата
10 декабря 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция