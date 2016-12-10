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«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Чикаго»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе отличился Ник Холден.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 24 минуты, нанес два броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 23 минуты, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 12 декабря в 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Рейнджерс» 12 декабря в 04:00 (мск) дома сыграют с «Нью-Джерси».

Матч

Чикаго - Рейнджерс - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Холден (Степан, Макдона), 60:55 (0:1).

Место и дата

10 декабря 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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