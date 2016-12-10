«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Чикаго»
Хоккеисты «Чикаго»
в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк
Рейнджерс».
Встреча, прошедшая
в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в овертайме со счетом 1:0 в
пользу гостей. В их составе отличился Ник Холден.
Российский
нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 24 минуты, нанес два броска,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард
«Чикаго» Артемий Панарин отыграл 23 минуты, нанес три броска, окончив матч с показателем
полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 12 декабря в 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Рейнджерс» 12 декабря в 04:00 (мск) дома сыграют с «Нью-Джерси».
Матч
Чикаго - Рейнджерс - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Холден (Степан, Макдона), 60:55 (0:1).
Место и дата
10 декабря 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция