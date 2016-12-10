Сергей Шишкарев: Сборной России нужно было дожимать норвежек

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал поражение женской сборной страны от норвежек в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции.

- У нашей сборной все было в порядке с настроем. Неидеальное исполнение, но с точки зрения самоотдачи претензий нет. Надо было дожимать соперника, сохранить кураж, который поймали в начале матча. Пока неровная команда у нас, только начинает играть. Забиваем тяжелые, трудовые голы. Это говорит о том, что настрой есть, а вдохновения нет. Этой команде нужно еще расти и расти, но этот матч против норвежек сплотит сборную России.

Мы играли с самым сильным соперником турнира, играли достойно, вели в счете большую часть матча. Я останусь с командой на этом турнире до конца. Хочу, чтобы в следующем матче мы еще больше укрепились в том, что этот турнир нам по зубам. Этот матч это доказал. Мы проиграли в концовке с минимальным счетом, хотя могли и победить. Я удовлетворен игрой, отдачей. Глаза у наших девчонок горели, - рассказал Шишкарев.

В пятницу сборная России проиграла команде Норвегии со счетом 21:23 в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Россиянки вышли в основной раунд турнира, который пройдет 10-14 декабря.

В основном раунде, по итогам которого определятся полуфиналистки чемпионата Европы, новыми соперницами сборной России по второй группе станут команды Дании, Чехии и Венгрии.