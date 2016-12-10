Крамник обыграл Топалова на турнире в Лондоне, Ананд сыграл вничью с Каруаной
В Лондоне стартовал заключительный этап серии турниров Grand Chess Tour.
В противостоянии двух экс-чемпионов мира россиянин Владимир Крамник оказался сильнее болгарина Веселина Топалова.
Также побед в первом туре добились армянский гроссмейстер Левон Аронян и молодой американец Уэсли Со.
Встреча Вишванатана Ананда с Фабиано Каруаной завершилась вничью.
Турнир в Англии завершится 18 декабря.
Результаты 1 тура. Крамник (Россия) – Топалов (Болгария) - 1-0, Аронян (Армения) – Адамс (Великобритания) - 1-0, Накамура (США) – Со (США) - 0-1, Вашье-Лаграв (Франция) – Гири (Голландия), Каруана (Италия) – Ананд (Индия) - ничьи.
Пары 2 тура. Крамник – Аронян, Со – Адамс, Ананд – Вашье-Лаграв, Гири – Накамура, Топалов – Каруана.
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