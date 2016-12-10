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Илья Казаков: Причина перехода Самедова из «Локомотива» в «Спартак» - конфликт с Семиным

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился информацией об обстоятельствах перехода полузащитника сборной России Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак». 

- Насколько понимаю, причина ухода – конфликт с Семиным. Несогласие (или несовместимость) с методами управления коллективом. Не думаю, что можно верить слухам о претензиях железнодорожников к Самедову после его возвращения из сборной – таких как эта: «Ты выкладываешься там, а здесь следующий матч играешь ниже своего уровня».

Самое легкое – предположить, что Самедов переходит в «Спартак» из-за денег. Но мои источники говорят, что красно-белые готовы платить футболисту на два миллиона рублей в месяц меньше, чем он получал в «Локомотиве». Предложив ему контракт по схеме «2,5 + 1» (речь о годах, а не миллионах в у.е.). Отдельный бонус за голы/передачи отсутствует, только за сыгранные матчи и чемпионство. Как говорят, такова позиция Карреры: чтобы никто из игроков не работал на личную статистику, а, напротив, был объединен общей целью, - рассказал Казаков.

В нынешнем сезоне 32-летний Александр Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи. 

Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах.
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