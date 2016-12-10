Гэри Беттмэн: НХЛ сумела успешно восстановить Кубок мира

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн по итогам заседания Совета директоров лиги отметил успех возрождения Кубка мира.

- В итоге все согласились с тем, что нам удалось успешно и ярко восстановить турнир. Он прошел очень успешно. Мы считаем, что нам есть над чем еще поработать, чтобы сделать следующий турнир, когда бы он не состоялся, еще лучше, - заявил Беттмэн.

Напомним, Кубок мира-2016 состоялся в сентябре в Торонто. В финале сборная Канады нанесла поражение команде Европы.

Вопрос об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире 2018 года по-прежнему остается нерешенным.





