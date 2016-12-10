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В Мексике убит 23-летний боксер Алехандро Гонсалес

Источник:  BoxingsceneКомментарии

В мексиканской Гвадалахаре полиция обнаружила труп убитого профессионального боксера Алехандро Гонсалеса-младшего.

Тело 23-летнего спортсмена было найдено в грузовике недалеко от его дома рядом с телами еще двух убитых людей, один из которых — дедушка Алехандро.

Ранее Гонсалес был претендентом на титул чемпиона мира во втором легчайшем весе. На профессиональном ринге он одержал 25 побед, потерпел 3 поражения и 3 поединка завершил вничью.

В 2015 году он уступил британцу Карлу Фрэмптону в поединке за пояс IBF.

На прошлой неделе в Чикаго был убит другой перспективный молодой боец - Эд Браун.


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