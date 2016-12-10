Эмеев победил Токова разделенным решением судей

Чемпион М-1 в среднем весе россиянин Рамазан Эмеев одержал победу над соотечественником Анатолием Токовым в рамках турнира M-1 Challange 73, состоявшегося в Назрани.

Токов владел преимуществом в начале боя, однако затем Эмеев перехватил инициативу и начал действовать активнее. По итогам трех раундов большинством голосов судей победа была присуждена действующему чемпиону.

Результаты других поединков вечера:



Ахмад-Хан Боков (Республика Ингушетия) победил Эльмара Мамедова (Mamishev Team) болевым приёмом на руку в первом раунде.



Курбан Ибрагимов (Fighting Eagle) одолел Дениса Полехина (Afanasov Team) единогласным решением судей.



Павел Гордеев («Новый Поток») справился с Эрланом Улукбековым (Кыргызстан) с помощью удушающего приёма во втором раунде.



Ахмед-Хан Оздоев (Республика Ингушетия) победил Андрея Билыка (Украина) нокаутом в первом раунде.



Алексей Невзоров («Александр Невский ОЭМК») победил Андрея Лежнева (Украина) техническим нокаутом во втором раунде.



В боях по правилам исторического фехтования Джош «The Finisher» Реттингхаус (США) одолел Сергея Морозова (Казахстан) нокаутом в первом раунде.



Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия) победил Кристиана «The Animal» Холли (Англия) удушающим приемом во втором раунде.



Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), оказался сильнее Ли Моррисона (США) по единогласному решению судей.



Магомед Идрисов («Горец») победил Ивана Бухингера (MMA Spirit) нокаутом в первом раунде.