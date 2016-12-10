Аксель Витсель: После зимних сборов «Зенит» будет показывать футбол более высокого качества
Полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель подвел итоги первой части чемпионата России-2016/17.
- Отчасти наше второе место объясняется тем, что в команду пришел новый тренер с новой философией игры. Футболистам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к его требованиям. Плюс у нас получились достаточно скомканные тренировочные сборы летом, так как большая часть игроков участвовала в чемпионате Европе, кто-то пришел в команду позже, у кого-то продолжался отдых. Думаю, что после зимних сборов мы окончательно привыкнем к тому, что требует от нас тренер, будем показывать футбол более высокого качества и продолжим борьбу за золотые медали.
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Я думаю, что мы хорошо сыграли в первой части чемпионата, но могли еще лучше. Мы могли набрать больше очков, чем у нас есть. К примеру, в играх против «Краснодара», «Анжи» или «Ростова» нам помешали наши ошибки, которые лишили нас важных очков. Ошибки являются такой же частью футбола, как голы, такое случается, - приводит слова Витселя ТАСС.
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Напомним, на зимнюю паузу лидером Премьер-лиги ушел московский «Спартак», который имеет в активе 40 очков. Петербургский «Зенит» идет на второй строчке с отставанием в пять очков, тройку замыкает ЦСКА – армейцы уступают красно-белым восемь очков.
Следующий матч команда Массимо Карреры проведет 4 марта в гостях
против «Краснодара», «Зенит» и ЦСКА днем ранее встретятся между собой в Москве.
Витсель провел в чемпионате России-2016/17 шестнадцать матчей,
забил один гол и отдал две результативные передачи.