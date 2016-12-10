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День в истории. Анне Дмитриевой - 76!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 76 лет одной из самых титулованных советских теннисисток и известному спортивному комментатору Анне Дмитриевой.

Дмитриева - воспитанница теннисной секции спортивного общества «Динамо». 

Она становилась пятикратной чемпионкой Советского Союза в одиночном разряде (1959, 1961—1964), девятикратной - в женском парном разряде и четырехкратной в смешанном парном разряде. Четырежды (в 1959, 1961, 1962 и 1964) она становится абсолютной чемпионкой СССР, первенствуя во всех трех видах соревновательной программы.

В 1960 и 1967 годах Дмитриева дошла до четвертьфинала Уимблдонского турнира в парах, а в 1963 году они с Джуди Тегарт уступили только в полуфинале. В одиночном разряде ее лучшим достижением стал выход в 1/8 финала в 1960 году.

В 1968 году она провела пять игр за сборную СССР в Кубке Федерации, одержав три победы и затем дважды проиграв в четвертьфинальном матче со сборной Великобритании.

Много лет Анна Дмитриева в качестве комментатора проработала на Гостелерадио, а затем - на российском телевидении. Лауреат премий «Телегранд» и «Золотой микрофон». С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».



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