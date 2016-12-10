Кристиан Паскуато: Мной интересуются «Зенит» и «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато не исключил, что может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов РФПЛ.

- «Зенит» и «Спартак» пока только интересуются мной. Конечно, мне очень приятно было узнать об этом. Сейчас данным вопросом занимается мой агент, но пока никакой конкретики нет, - сказал игрок.

- Тем не менее эта новость означает, что твое решение самому дальше развивать карьеру начинает приносить первые плоды?

- Когда я ехал в «Крылья», то действительно планировал играть потом с более сильными русскими командами. Так что на этот вопрос можно ответить утвердительно.

В нынешнем сезоне 27-летний итальянец в 13 матчах чемпионата России забил два мяча и сделал три результативные передачи.