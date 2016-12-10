Андрей Разин станет главным тренером «Югры»

По информации «Чемпионата», 43-летний специалист Андрей Разин в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера ханты-мансийской «Югры».

На этом посту он сменит Андрея Соколова.

«Югра» потерпела семь поражений в восьми последних матчах регулярного чемпионата КХЛ. В данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, 31 октября текущего года Андрей Разин подал в отставку с поста наставника «Автомобилиста». Ранее он работал с «Ижсталью» и саратовским «Кристаллом» в ВХЛ.

В качестве игрока, играя на позиции центрфорварда, Разин дважды становился чемпионом России и завоевывал серебро чемпионата мира 2002 года.





