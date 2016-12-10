Гендиректор «Терека»: Планируем усиление в зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал о возможных изменениях в составе команды.
«Текущий состав устраивает Рашида Рахимова, однако усиление в зимнее трансферное окнопланируется. На какие позиции, пока секрет», - цитирует Айдамирова ТАСС.
Говоря о трансфера минувшего лета, Айдамиров сказал: «Все новые игроки, пришедшие в «Терек», устраивают тренерский штаб, можно сказать, что мы довольны. Особенно выделяется трансфер Балая, вы видите, насколько переход этого игрока оказался удачным, восемь мячей человек забил. И клуб, и игрок - все довольны».
Напомним, «Терек» после 17 туров занимает в чемпионате России четвертое место, набрав 28 очков.
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