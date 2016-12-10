Анатолий Бышовец: Проблема «Зенита» - отсутствие ярких индивидуальностей, кроме одного-двух игроков

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец поделился мнением, какие проблемы «Зенита» выявило поражение от «Алкмара» (2:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Проблема «Зенита» - это отсутствие ярких индивидуальностей, кроме одного-двух игроков, включая Жулиано, - считает специалист. - И проблемы в обороне очевидны. И центральная линия, и средняя зона. Думаю, что в какой-то степени есть проблемы уже и возраста. Кстати, это касается обоих наших клубов. Ну и атака - зачастую все очень предсказуемо.

- Какие исполнители нужны «Зениту»?

- Когда мы говорим об индивидуальностях, то здесь речь идет о Данни и Халке. Первый давал скорость при переходе из обороны в атаку. Второй брал инициативу на себя, и команда играла на него.

- Вратарская проблема в «Зените» тоже присутствует?

- Такая проблема в «Зените» есть. Не думаю, что критерий оценки вратарей - это удачливый или неудачливый.