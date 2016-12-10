Анатолий Бышовец: Проблема «Зенита» - отсутствие ярких индивидуальностей, кроме одного-двух игроков
Заслуженный тренер
России Анатолий Бышовец поделился мнением, какие проблемы «Зенита» выявило
поражение от «Алкмара» (2:3) в заключительном матче группового этапа Лиги
Европы.
Проблема «Зенита» - это отсутствие ярких индивидуальностей, кроме одного-двух игроков, включая Жулиано, - считает специалист. - И проблемы в обороне очевидны. И центральная линия, и средняя зона. Думаю, что в какой-то степени есть проблемы уже и возраста. Кстати, это касается обоих наших клубов. Ну и атака - зачастую все очень предсказуемо.
- Какие исполнители нужны «Зениту»?
- Когда мы говорим об индивидуальностях, то здесь речь идет о Данни и Халке. Первый давал скорость при переходе из обороны в атаку. Второй брал инициативу на себя, и команда играла на него.
- Вратарская проблема в «Зените» тоже присутствует?
- Такая проблема в «Зените» есть. Не думаю, что критерий оценки вратарей - это удачливый или неудачливый.
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол). Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72) Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46) Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет 08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Место и дата
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)
Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет
08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция