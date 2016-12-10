Федор Кудряшов: Лидеры «Ростова» - Джанаев, Навас и Нобоа. А в «Спартаке» впечатление производил Алекс

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о лучших футболистах, с которыми ему доводилось играть в одной команде.

Три лучших игрока «Ростова»? Джанаев. Навас. Нобоа. У нас вообще многие футболисты обретают вторую молодость. Их списали, а в «Ростове» они при этом классно играют. Джанаев постоянно вкалывает. Сос тренируется больше всех, первым приходит, последним уходит. А до и после занятий у него еще и личный план фитнес-подготовки. Профи вообще нереальный!

Азмун и в «Рубине» был крутым, а сейчас только взрослеет. Он уже не молодой и перспективный, 21 год. А так Сердар работает на тренировках, слушает Курбана Бекиевича. И всегда на позитиве, шутит, а еще очень любит лошадей, без ума прямо от них! Даже игру себе скачал из Apple Store про коней.

В «Спартаке» Алекс произвел сильное впечатление, очень крутой профессионал. Знаете, все бразильцы вальяжные такие, «на расслабоне», а вот он всегда работал на 100% на каждой тренировке. И вне поля был лидером: решал вопросы с главным тренером, интересовался, у кого как дела. Уходя из команды, Алекс зашел к каждому в номер и попрощался отдельно. Когда он лечился, всегда интересовался у доктора, что именно у него болит и как нужно восстанавливаться. Даже русский неплохо знал, хотя жил в России намного меньше, чем тот же Веллитон, - рассказал Кудряшов.

Напомним, «Ростов» в 2017 году продолжит выступление на европейской арене в Лиге Европы. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 12 декабря в швейцарском Ньюне.

В турнирной таблице РФПЛ ростовчане идут на седьмом месте.

