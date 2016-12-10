Александр Медведев: СКА нужно выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшим

Член совета директоров СКА, бывший президент КХЛ Александр Медведев рассказал, какие вершины предстоит покорить питерским армейцам, чтобы называться лучшим российским хоккейным клубом.

«Безусловно, у СКА в Санкт-Петербурге есть все, что доставляет удовольствие от посещения хоккейных матчей: стадион, шоу, буфет, и сама игра, конечно. Город любит команду, это важно. Но вешать ярлыки и говорить, что СКА - это сегодня лучший российский клуб, я бы не стал. Такие лавры надо сначала завоевать, а потом подтвердить. СКА нужно выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшим», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, команда Олега Знарка занимает первое место в сводной таблице лиги, в 39 матчах сезона команда набрала 98 очков при двух поражениях в основное время. СКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина в 2015 году.