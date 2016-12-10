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Александр Медведев: СКА нужно выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшим

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров СКА, бывший президент КХЛ Александр Медведев рассказал, какие вершины предстоит покорить питерским армейцам, чтобы называться лучшим российским хоккейным клубом.

«Безусловно, у СКА в Санкт-Петербурге есть все, что доставляет удовольствие от посещения хоккейных матчей: стадион, шоу, буфет, и сама игра, конечно. Город любит команду, это важно. Но вешать ярлыки и говорить, что СКА -  это сегодня лучший российский клуб, я бы не стал. Такие лавры надо сначала завоевать, а потом подтвердить. СКА нужно выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшим», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, команда Олега Знарка занимает первое место в сводной таблице лиги, в 39 матчах сезона команда набрала 98 очков при двух поражениях в основное время. СКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина в 2015 году.

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