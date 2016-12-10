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Туктамышева и Леонова уступили Костнер на турнире в Хорватии

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Россиянка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире «Челленджер» Golden Spin of Zagreb.

Туктамышева стала лучшей в произвольной программе, но по сумме двух программ уступила более четырех баллов чемпионке мира 2012 года и пятикратной чемпионке Европы Каролине Костнер из Италии, недавно вернувшейся в большой спорт. 

Третьей в Загребе стала еще одна россиянка - Алена Леонова.

Напомним, в эти дни в Марселе проходит финал Гран-при, где было установлено уже два мировых рекорда в коротких программах (танцы на льду и женский одиночный разряд).

Golden Spin

Загреб, Хорватия

Женщины

8-9 декабря

Итоговое положение

1. Каролина Костнер (Италия) – 196,23
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 192,03
3. Алена Леонова (Россия) – 191,39
4. Эмбер Гленн (США) – 183,60
5. Александра Австрийская (Россия) – 161,77
6. Грэйси Голд (США) – 159,02
7. Карен Чен (США) – 155,63

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 129,02
2. Алена Леонова (Россия) – 127,21
3. Каролина Костнер (Италия) – 126,28
4. Эмбер Гленн (США) – 115,67
5. Грэйси Голд (США) – 104,98…
7. Карен Чен (США) – 101,03...
9. Александра Австрийская (Россия) – 98,11

Короткая программа

1. Каролина Костнер (Италия) – 69,95
2. Эмбер Гленн (США) – 67,93
3. Алена Леонова (Россия) – 64,18
4. Александра Австрийская (Россия) – 63,66
5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 63,01
6. Карен Чен (США) – 54,60...
8. Грэйси Голд (США) – 54,04.

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