Туктамышева и Леонова уступили Костнер на турнире в Хорватии

Россиянка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире «Челленджер» Golden Spin of Zagreb.

Туктамышева стала лучшей в произвольной программе, но по сумме двух программ уступила более четырех баллов чемпионке мира 2012 года и пятикратной чемпионке Европы Каролине Костнер из Италии, недавно вернувшейся в большой спорт.

Третьей в Загребе стала еще одна россиянка - Алена Леонова.

Напомним, в эти дни в Марселе проходит финал Гран-при, где было установлено уже два мировых рекорда в коротких программах (танцы на льду и женский одиночный разряд).

Golden Spin

Загреб, Хорватия

Женщины

8-9 декабря

Итоговое положение

1. Каролина Костнер (Италия) – 196,23

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 192,03

3. Алена Леонова (Россия) – 191,39

4. Эмбер Гленн (США) – 183,60

5. Александра Австрийская (Россия) – 161,77

6. Грэйси Голд (США) – 159,02

7. Карен Чен (США) – 155,63

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 129,02

2. Алена Леонова (Россия) – 127,21

3. Каролина Костнер (Италия) – 126,28

4. Эмбер Гленн (США) – 115,67

5. Грэйси Голд (США) – 104,98…

7. Карен Чен (США) – 101,03...

9. Александра Австрийская (Россия) – 98,11

Короткая программа



1. Каролина Костнер (Италия) – 69,95

2. Эмбер Гленн (США) – 67,93

3. Алена Леонова (Россия) – 64,18

4. Александра Австрийская (Россия) – 63,66

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 63,01

6. Карен Чен (США) – 54,60...

8. Грэйси Голд (США) – 54,04.