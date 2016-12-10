Владимир Плющев: «Локомотив» потерял в качестве игры

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от встречи московского «Динамо» и «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.



- Что ждете от игры, которая еще три-четыре года назад была на вывеске Западной конференции?

- Конечно, за эти годы команды изменились. И прежде всего московское «Динамо», в котором сегодня много молодых игроков из фарм-клуба. А вот «Локомотив», наверное, не потерял в качестве состава, но потерял в качестве игры.



- Ярославль сегодня четвертый на Западе, «Динамо» - пятое. Кто не на своем месте?

- Во-первых, таблица ежедневно меняется - и то же «Динамо» еще несколько дней назад вообще не проходило в восьмерку. Тем не менее прежде всего не на своем месте именно «Локомотив». У Ярославля крепкие легионеры, серьезное среднее звено из россиян и, наверное, лучшая молодежь в Лиге. Идеальное сочетание! Отнюдь не на четвертое место.



- В чем проблемы «Локомотива»?

- Команда в этом сезоне показывает излишне рациональный хоккей, действует суховато. На мой взгляд, кадровые возможности позволяют клубу играть ярче, активнее, зрелищнее. Тем более что именно такой хоккей всегда любили как раз в Ярославле. Получается, тренерский штаб «Локомотива» только ищет свой стиль, находится в трудном поиске.

Матч начнется сегодня в Москве в 17:00 мск.