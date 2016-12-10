Задай вопрос Владимиру Стогниенко!
Комментатор телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко победил в опросе «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года».
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|Бавария- : -Вольфсбург
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|Металлург- : -Куньлунь
|Хоккей
|Динамо Москва- : -Локомотив
|Футбол
|Лестер Сити- : -Манчестер Сити
Комментатор телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко победил в опросе «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года».