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Задай вопрос Владимиру Стогниенко!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко победил в опросе «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором 2016 года».

Голосование: Кто, по-вашему, лучший футбольный комментатор 2016 года?
На следующей неделе на нашем сайте выйдет большое интервью со Стогниенко. Большая его часть будет состоять из ответов на ваши вопросы. Оставляйте их в комментариях под этой новостью. Автор лучшего вопроса получит приз - книгу Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».  

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