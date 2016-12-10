Задай вопрос Владимиру Стогниенко!

Владимир Стогниенко: Оказывается, я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, а виноват в этом, конечно, Журавель

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко высказал свое мнение по поводу скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4).