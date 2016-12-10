Томас Бах: Концепция МОК заключается в защите «чистых» спортсменов, независимо от их гражданства

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пояснил позицию организации в области антидопинговой политики.

- Наша концепция заключается в защите «чистых» спортсменов. Для такой глобальной организации как МОК это означает защиту атлетов по всему миру вне зависимости от их происхождения и гражданства, - заявил Бах.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.





