Глава попечитетельского совета «Сибири»: Финансируемся по принципу «денег нет, но вы держитесь»

Глава попечительского совета «Сибири» Дмитрий Босов рассказал, как осуществляется финансирование команды в последнее время.

«У нас очень много травм с самого начала сезона. Провальным был именно тот период, когда много людей оказалось в лазарете. Мы, конечно, положением клуба в таблице недовольны. Но с учетом того бюджета, в котором работают менеджмент и тренерский штаб, и количества травм, понимаем, что им непросто. Надеюсь, положение выправится и мы все же сможем попасть в плей-офф. Это - самое главное сейчас. Что касается финансирования клуба в целом, могу только повторять известную фразу: «Денег нет, но вы держитесь», - цитирует Босова «Р-Спорт».

Бронзовый призер чемпионата России сезона-2014/15 после 40 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает лишь десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.