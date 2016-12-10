Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Хоккей  Динамо Москва- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российский борец Бароев оспорит в суде решение МОК о лишении его серебра Игр-2008

Источник:  ТАССКомментарии

Российский борец греко-римского стиля Хасан Бароев оспорит в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его серебряной медали Олимпиады-2008 в Пекине.

«В ближайшее время подам в суд, нужно оспаривать это решение. У меня будет опытный юрист, у которого есть успешно завершенные дела», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, ранее Бароев заявил, что не собирается оспаривать решение МОК.

МОК в середине ноября сообщил о лишении россиянина серебра Игр-2008 за допинг - в результате перепроверки его проба дала положительный результат на туринабол, входящий в список запрещенных препаратов. Бароев также является олимпийским чемпионом Игр-2004 в Афинах, двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер сборной России: Бароев никогда не применял ничего запрещенногоГлавный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что борец Хасан Бароев, лишенный серебра ОИ-2008, никогда не принимал допинг.Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожествоПрезидент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.Хасан Бароев: Я не употреблял допинг. Судиться из-за дисквалификации не собираюсьРоссийский борец греко-римского стиля Хасан Бароев был лишен серебряной медали Олимпиады-2008 в Пекине. Он сказал, что не будет оспаривать решение МОК, хоть и заявляет, что не принимал запрещенные препараты.Россияне Аккаев, Бароев и Лапиков лишены медалей Олимпиады-2008Представители сборной России Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков и Хасан Бароев были лишены медалей, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай). Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).«Если люди попали в сборную, они уже заслуживают того, чтобы о них снимали кино»«Если люди попали в сборную, они уже заслуживают того, чтобы о них снимали кино»Известный режиссер и продюсер Джаник Файзиев рассказал Sovsport.ru о том, когда выйдет в прокат его фильм «Вратарь галактики», работе с Хасаном Бароевым, критике национальной сборной и возможном приезде Роналду в Россию.Хасан Бароев поддержит на Олимпиаде в Сочи своих друзей-хоккеистовОлимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Хасан БароевВладикавказ принимает эстафету олимпийского огняВ четверг, 30 января, факел с олимпийским огнем побывает во Владикавказе.Хасан Бароев: Если внести изменения в правила, то борьба вернет себе зрелищностьОлимпийский чемпион Хасан Бароев заявил, что при внесении определенных изменений в правила, греко-римская борьба станет зрелищнее, сообщает Р-Спорт.Владимир Уруймагов: Если борьбу исключат, значит миром будут править голубыеТренер олимпийских чемпионов Хасана Бароева и Алана Хугаева Владимир Уруймагов прокоментировал информацию о том, что борьба может быть исключена из программы Олимпиады.Александр Карелин: С уважением отношусь к решению Бароева продолжить выступленияТрехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин заявил, что с уважением относится к решению Хасана Бароева продолжить выступление на ковре.Хасан Бароев продолжит выступать за сборную России30-летний олимпийский чемпион-2004 по греко-римской борьбе в супертяжелой весовой категории Хасан Бароев принял решение продолжить спортивную карьеру.Александр Карелин: Бароеву стоит остаться в спорте ради наших молодых борцовАлександр Карелин: Бароеву стоит остаться в спорте ради наших молодых борцовТрехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин считает, что российскому борцу греко-римского стиля Хасану Бароеву рано заканчивать карьеру.Георгий Когуашвили: Как Бароев работал на сборах, так и выступил на ИграхПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной Георгий Когуашвили прокомментировали неудачное выступление Хасана Бароева на Олимпийских играх в Лондоне.Михаил Мамиашвили: Поможем Бароеву во всем, если он продолжит карьеруПрезидент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что борец греко-римского стиля Хасан Бароев обладает всеми необходимыми качествами, чтобы продолжить спортивную карьеру.Хасан Бароев: В моем поражении никто не виноват, кроме меня самогоОлимпийский чемпион-2004 по греко-римской борьбе Хасан Бароев рассказал о своем поражении в первой же схватке на Олимпиаде в ЛондонеЛондон-2012. Греко-римская борьба. До 120 кг. Бароев в стартовом поединке поборется с армянином ПатрикеевымСегодня, 6 августа, в Лондоне будут разыграны медали в греко-римской борьбе в весовой категории до 120 кг.Принесет ли нам золото Елена Исинбаева? Лондон-2012. За кого болеть сегодняПринесет ли нам золото Елена Исинбаева? Лондон-2012. За кого болеть сегодня«Советский спорт» представляет полную программу дня и рассказывает, на какие виды спорта стоит обратить особое внимание.Хасан Бароев: Перед Лондоном надо восстановиться после нагрузокКапитан сборной России по греко-римской борьбе Хасан Бароев поделился своими ожиданиями в преддверии Олимпиады.Золотодобытчики . На лондонском ковре российские борцы собираются добыть 10 медалей, в том числе пять золотыхЗолотодобытчики . На лондонском ковре российские борцы собираются добыть 10 медалей, в том числе пять золотыхБорцы по традиции начнут выступления под занавес Игр, когда наша сборная будет далека от ведущих позиций в общекомандном зачете. Во многом от Бароева, Махова и компании зависит, поднимемся ли мы в первую тройку.Хасан Бароев: На Олимпийских играх буду рад любой медалиМедаль любого достоинства будет достойным результатом выступления на Олимпийских играх в Лондоне, заявил Хасан Бароев.

Хасан Бароев
Хасан Бароеввсе новости

Cпецпредложение