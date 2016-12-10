Российский борец Бароев оспорит в суде решение МОК о лишении его серебра Игр-2008

Российский борец греко-римского стиля Хасан Бароев оспорит в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его серебряной медали Олимпиады-2008 в Пекине.

«В ближайшее время подам в суд, нужно оспаривать это решение. У меня будет опытный юрист, у которого есть успешно завершенные дела», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, ранее Бароев заявил, что не собирается оспаривать решение МОК.

МОК в середине ноября сообщил о лишении россиянина серебра Игр-2008 за допинг - в результате перепроверки его проба дала положительный результат на туринабол, входящий в список запрещенных препаратов. Бароев также является олимпийским чемпионом Игр-2004 в Афинах, двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.