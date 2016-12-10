Раанта признан первой звездой дня в НХЛ, Тарасенко - третьей

Официальный сайт НХЛ объявил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой признан российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, сделавший три результативные передачи в игре с «Нью-Джерси» (4:1).

Второй звездой стал американский нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший два очка (1+1) в игре с «Баффало» (4:1).

Лучшим игроком дня стал второй голкипер «Рейнджерс» финн Антти Раанта. В матче против своей бывшей команды - «Чикаго» (1:0 ОТ) он отразил все 26 бросков.

