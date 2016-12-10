Ан завоевал бронзу на дистанции 500 м на этапе КМ в Шанхае
Российский шорт-трекист Виктор Ан завоевал бронзовую медаль в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Шанхае.
Шестикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 41,161 секунды.
Первое место занял китаец У Дацзин (40,618), вторым стал Лю Шаоан (40,701), который представляет Венгрию.
Шанхай (Китай)
Мужчины
500 м
1. У Дацзин (Китай) - 40,618
2. Лю Шаошан (Венгрия) - 40,701
3. Ан (Россия) - 41,161
4. Ажгалиев (Казахстан) - 41,743
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