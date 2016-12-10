Ан завоевал бронзу на дистанции 500 м на этапе КМ в Шанхае

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Ан получил в Сеуле российский паспорт для дочери Дочери олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана дали российский паспорт.

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Ан, Воевода, Уайлд, Шипулин и другие. Чем сейчас занимаются герои Сочи-2014? Два года назад 7 февраля 2014 года открылась Олимпиада в Сочи. Сборная России показала феноменальный результат: победила в общем зачете.

Семен Елистратов: Стараюсь не думать о том, когда Ан вернется Олимпийский чемпион Семен Елистратов высказался о том, как чувствует себя на месте лидера сборной России в отсутствии шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, который пропускает нынешний сезон.

Себастьян Крос: Очень сложно представить, что Ан не попадет в команду на Олимпиаду Главный тренер сборной России по шорт-треку Себастьян Крос заявил, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан в любом случае выступит на Играх в Пхенчхане.

Дочь Виктора Ана получит российское гражданство Дочь шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана получит российское гражданство, об этом сообщил Директор по связям с общественностью Союза конькобежцев России Евгений Кургуньян.

Виктор Ан пропустит чемпионат Европы в Сочи Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не примет участия в чемпионате Европы, который пройдет в Сочи 22-24 января.

Виктор Ан стал отцом Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан стал отцом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России.

Виктор Ан тренируется в Сеуле по индивидуальному графику Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан тренируется в Сеуле, дата его возвращения в Москву пока неизвестна, сообщили Sovsport.ru в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Cостав сборной России на ЧЕ в Сочи назовут в конце года Состав сборной России на домашний чемпионат Европы, который пройдет в Сочи с 22 по 24 января, определится в конце года.