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Ан завоевал бронзу на дистанции 500 м на этапе КМ в Шанхае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский шорт-трекист Виктор Ан завоевал бронзовую медаль в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Шанхае.

Шестикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 41,161 секунды.

Первое место занял китаец У Дацзин (40,618), вторым стал  Лю Шаоан (40,701), который представляет Венгрию.

Кубок мира
 Шанхай (Китай)
 Мужчины
 500 м

1. У Дацзин (Китай) - 40,618
2. Лю Шаошан (Венгрия) - 40,701
3. Ан (Россия) - 41,161
4. Ажгалиев (Казахстан) - 41,743



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