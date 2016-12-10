Илья Авербух: Медведева может показывать еще больше, у нее огромный потенциал

Серебряный призер Олимпиады-2002 и тренер Илья Авербух прокомментировал мировой рекорд Евгении Медведевой, установленный на финале Гран-при в Марселе.

- Я уверен, что Женя может показывать больше, это не предельная оценка – у нее огромный потенциал. Два года я работал вместе с ней, это видно. Она меняется на глазах, ее катание становится все взрослее, все женственней. Если ей удастся сохранить ту фантастическую техническую подготовку, которую она демонстрирует в своих программах, то в плане подачи еще есть очень много всего, я уверен, что резерв не ограничен.

Теперь в первую очередь нужно откатать безошибочно и победить – в первую очередь это главное, это не легкая атлетика, здесь нужно показать все безупречно, конечно, конкурентки очень сильны. Уверен, что скажут еще свое слово и наши девчонки, и канадка показала очень сильное выступление - так что сейчас все мысли не о рекордах, а о том, чтобы чисто исполнить то, что она наработала, - рассказал Авербух.

Действующая чемпионка мира и Европы Медведева, выигравшая в прошлом году финал Гран-при, получила от судей за прокат 79,21 балла. Второй после короткой программы идет канадка Кейтлин Осмонд (75,54 балла), третьей – серебряный призер чемпионата мира 2015 года японка Сатоко Мияхара (74,64).

Следом расположились еще три россиянки: бронзовая медалистка прошлогодних чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая (73,29 балла) занимает четвертое место, Елена Радионова (68,98) – пятое, Мария Сотскова (65,74) – шестое.

Сегодня спортсменки представят произвольную программу.





