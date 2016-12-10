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Глава ASADA: Теперь никто не сможет оспорить факты из доклада Макларена

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Президент Австралийского антидопингового агентства Бен Макдэвитт прокомментировал факты, изложенные во второй части доклада Ричарда Макларена.

- Многие пытались оспаривать и подвергать сомнению выводы, сделанные в первой части доклада Макларена, но теперь уже никто не сможет опровергнуть четкие факты, представленные во второй части.

Работа Макларена показывает необходимость активной деятельности по реформированию мировой антидопинговой системы. Австралийское антидопинговое агентство всегда было и остается сторонником любых мер, которые обеспечат «чистым» спортсменам всего мира равные условия для борьбы, - цитирует Макдэвитта официальный сайт ASADA.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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