Эцио Гамба: У российских дзюдоистов никогда не было допинговых проблем

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба заявил, что российские дзюдоисты никогда не принимали запрещенные вещества.

«Российские дзюдоисты абсолютно чисты, у нас никогда не было допинговых проблем. Макларен, конечно, оказывает давление на российских спортсменов благодаря этим докладам, но мы должны справиться. Год выдался достаточно тяжелым для российского спорта, но мы достойно выступили в Рио», - цитирует Гамбу ТАСС.

Напомним, накануне канадский юрист Ричард Макларен в Лондоне представил вторую часть доклада о допинге в России, в которой вновь утверждается, что в РФ действовала государственная система поддержки допинга и осуществлялись многочисленные манипуляции с допинг-пробами.







