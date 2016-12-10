«Вольфсбург» может одержать первую в истории гостевую победу над «Баварией»

В центральном матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет с «Вольфсбургом».

Матч начнется в 17:30 по московскому времени на «Альянц Арене».

До этого команды провели в Мюнхене 19 матчей. Баварцы одержали 18 побед и один раз сыграли вничью, при разнице забитых и пропущенных мячей - 52:13.

В турнирной таблице бундеслиги «Бавария» пока отстает от лидирующего в турнире клуба «РБ Лейпциг» на три очка.



Матч Бавария - Вольфсбург Место и дата 10 декабря 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция



