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«Вольфсбург» может одержать первую в истории гостевую победу над «Баварией»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В центральном матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет с «Вольфсбургом».

Матч начнется в 17:30  по московскому времени на «Альянц Арене».

До этого команды провели в Мюнхене 19 матчей. Баварцы одержали 18 побед и один раз сыграли вничью, при разнице забитых и пропущенных мячей - 52:13.

В турнирной таблице бундеслиги «Бавария» пока отстает от лидирующего в турнире клуба «РБ Лейпциг» на три очка.

Матч

Бавария - Вольфсбург

Место и дата

10 декабря 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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