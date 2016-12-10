Елистратов - второй на дистанции 1500 м на этапе КМ в Шанхае

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Елистратов стал третьим на этапе Кубка мира в США на дистанции 1500 м Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в забеге на 1500 метров в рамках второго этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Елистратов стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку В канадском городе Калгари подошел к концу первый этап Кубка мира по шорт-треку.

Ан и Елистратов выиграли по бронзе на этапе КМ в Калгари Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в канадском Калгари.

Семен Елистратов: За меня молилась бабушка Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение от тренировок и соревнований с шорт-трекиста Семена Елистратова.

Семен Елистратов: Радовался не меньше чем победе в Сочи Олимпийский чемпион шорт-трекист Семен Елистратов рассказал Sovsport.ru о своей реакции на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял с него временное отстранение от соревнований.

Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времени Член сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.

Семен Елистратов: Я безумно счастлив, что все так закончилось Олимпийский чемпион Семен Елистратов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев снять с него временное отстранение в связи с положительным результатом допинг-теста на мельдоний.

Алексей Кравцов: ISU снял временное отстранение с Кулижникова, Елистратова и Константиновой Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение с конькобежца Павла Кулижникова и шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.

Алексей Кравцов: Кулижников и Елистратов могут попасть под амнистию, решение за ISU Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и олимпийский чемпион в эстафете по шорт-треку Семен Елистратов могут попасть под амнистию в связи с решением WADA о допустимом показателе мельдония в организме.

Виталий Мутко: Раньше мельдоний употребляли 30 процентов сборных Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с допингом в стране.

Себастьян Крос: Уверен, Елистратов сможет вернуться после скандала с допингом Тренер сборной России по шорт-треку Себастьян Крос, покинувший свой пост, рассказал о ситуации с Семеном Елистратовым, в допинг-пробе которого обнаружили мельдоний.

«Мы запуганы ВАДА». Ирина Гордеева – о допинге и дисквалификации России Spb.Sovsport.ru поговорил с высотницей Ириной Гордеевой о «Петровском», всем известном запрете мельдония и политической войне в спорте.

WADA зафиксировало 102-ю положительную допинг-пробу на мельдоний Всемирное антидопинговое агентство (WADA) зафиксировало 102-ю допинг-пробу, давшую положительный результат на запрещенное вещество мельдоний, сообщает ТАСС.

Алексей Кравцов: Будем отстаивать невиновность спортсменов даже после вскрытия допинг-пробы «Б» Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал положительные допинг-пробы «Б» конькобежцев Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.

Допинг-пробы «Б» Кулижникова, Елистратова и Константиновой дали положительный результат Допинг-пробы «Б» конькобежца Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой дали положительный результат, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

WADA: Мельдоний не будет исключен из списка запрещенных препаратов Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что мельдоний не будет исключен из списка запрещенных препаратов.

«Штраф до 50 тысяч рублей за допинг и никакой уголовной ответственности» В Госдуме состоялось экстренное совещание, посвященное проблеме допинга в российском спорте.

Алексей Кравцов: Допинг-пробы «Б» Кулижникова и Елистратова вскрыты, результаты будут через несколько дней Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал, что скоро станут известны результаты вскрытия вторых допинг-проб Семена Елистратова и Павла Кулижникова.

С 1 января мельдоний обнаружен в допинг-пробах 60 спортсменов Более 60 спортсменов по всему миру, в том числе призеры Олимпийских игр, сдали положительные допинг-пробы на мельдоний с 1 января 2016 года, сообщает The New York Times.