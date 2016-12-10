Елистратов - второй на дистанции 1500 м на этапе КМ в Шанхае
Российский шорт-трекист Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира в Шанхае.
Олимпийский чемпион Игр- 2014 в Сочи уступил только южнокорейцу Ли Джун-Су.
Напомним, ранее россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров.
Шорт-трек
Кубок мира
Шанхай (Китай)
Мужчины
1500 метров
1. Ли Джун-Су (Южная Корея) - 2.13,994
2. Семен Елистратов (Россия) - 2.17,087
3. Шинки Кнегт (Нидерланды) - 2.17,087…
20. Руслан Захаров (Россия) - 2.14,738…
24. Александр Шульгинов (Россия) - 2.20,043.
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