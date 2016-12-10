Владимир Потанин: Игрушка в виде хоккейного клуба мне не нужна
Президент «Норильского никеля», глава компании «Интеррос», являющейся соучредителем КХЛ, Владимир Потанин ответил на вопрос, не думает ли он вложиться в российский хоккейный клуб.
- Знаете, у меня любовь к спорту всегда шла отдельно от такого рода мыслей. Владение командой - это должен быть либо бизнес, либо это должна быть твоя игрушка. Второй вариант просто неприемлем для меня, игрушка мне не нужна, к тому же к спорту я отношусь серьезно, как и в принципе ко всему, чем занимаюсь. Про бизнес же здесь говорить не приходится, я не вижу пока, чтобы клубы в России - в каком бы то ни было виде спорта - развивались как бизнес. Недостаточный уровень рекламы, инфраструктура, посещаемость, и еще ряд моментов не позволяют коммерциализировать этот процесс. Но, возможно, сейчас это и не самая актуальная задача, - цитирует Потанина «Р-Спорт».