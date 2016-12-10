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Россияне выиграли два золота в эстафетах на чемпионате мира в Виндзоре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские пловцы завоевали две золотые медали в канадском Виндзоре, где проходит чемпионат мира на короткой воде.

Мужская сборная России в составе Алексея Брянского, Никиты Лобинцева, Александра Попкова и Владимира Морозова победила в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.

А Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и Александр Красных стали лучшими в эстафете 4 по 200 вольным стилем.

Кроме того, Морозов стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем. Еще одна серебряная медаль - в активе Вероники Поповой (400 метров вольным стилем). 

Отметим, что россияне впервые в истории завоевали более 10 медалей на чемпионат мира по плаванию на короткой воде. На турнире в Канаде по итогам четырех соревновательных дней команда уже завоевала 11 наград – 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые.

Чемпионат завершится 12 декабря.

Плавание. Чемпионат мира в короткой воде. Виндзор (Канада)

Мужчины. Вольный стиль. 50 м. 1. Джессе Пуц (Голландия) – 21,10. 2. Владимир Морозов (Россия) – 21,14. 3. Симонас Билис (Литва) – 21,23… 8. Алексей Брянский (Россия) – 21,46. 4х50 м. 1. Россия (Алексей Брянский, Никита Лобинцев, Александр Попков, Владимир Морозов) – 1.24,32. 2. США – 1.24,47. 3. Япония – 1.24,51. 4х200 м. 1. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артём Лобузов, Александр Красных) – 6.52,10. 2. США – 6.53,34. 3. Япония – 6.53,54. Спина. 50 м. 1. Дзуни Кога (Япония) – 22,85. 2. Жереми Стравью (Франция) – 22,99. 3. Павел Санкович (Белоруссия) – 23,03. Комплекс. 100 м. 1. Майкл Эндрю (США) – 51,84. 2. Дайя Сето – 52,01. 3. Синри Сиура (оба – Япония) – 52,17… 6. Владимир Морозов (Россия) – 52,83.

Женщины. Вольный стиль. 400 м. 1. Леа Смит (США) – 3.57,78. 2. Вероника Попова (Россия) – 3.58,90. 3. Чигиро Игараси (Япония) – 3.59,41. Баттерфляй. 50 м. 1. Жанетт Оттесен (Дания) – 24,92. 2. Келси Уоррелл (США) – 25,27. 3. Рикако Икее (Япония) – 25,32. Комплекс. 100 м. 1. Катинка Хошу (Венгрия) – 57,24. 2. Эмили Сибом (Австралия) – 57,97. 3. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 58,04.

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